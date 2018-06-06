الهلال الأحمر الجزائري يثمن قرار رئيس الجمهورية باستبدال قفة رمضان بمساعدات مالية

ثمن الهلال الأحمر الجزائري مطلق القرارات التي أتخدها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء خاصة فيما يتعلق باستبدال قفة رمضان بمساعدات مالية, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الجمعية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا القرار "يؤكد على سعي رئيس الجمهورية من خلال سياسته الرشيدة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و تكريس مبدأ المساواة و رفع الغبن عن المحتاجين و تعزيز العمل الإنساني بما يحقق الراحة و الطمأنينة للعائلات الفقيرة و المحتاجة".

و عبر الهلال الأحمر الجزائري عن "تقديره" و "عرفانه" لرئيس الجمهورية على "قراراته الحكيمة و التي لطالما كانت سندا و دعما و تعزيزا لقيم الجزائر الإنسانية", مضيفا أن هذه القرارات "تأتي لتحقيق مبدأ التضامن و التكافل و مد يد العون للمحتاجين و المعوزين و تحافظ على كرامتهم".

و أكد الهلال الأحمر الجزائري أنه "سيضل داعما و مساندا لقرارات رئيس الجمهورية خاصة في مجال العمل الإنساني".