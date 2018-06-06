فرعون: حجب خدمة الانترنت مدة ساعة بداية كل امتحان في شهادة البكالوريا

كشفت وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة هدى إيمان فرعون هذا الأربعاء بميلة بأنه سيتم "حجب خدمة الانترنت ساعة واحدة في بداية كل امتحان من امتحانات شهادة البكالوريا لتفادي الشبهات التي قد تشوب هذا الاستحقاق الدراسي".

وأوضحت الوزيرة على هامش زيارة عمل و تفقد قامت بها إلى ولاية ميلة أن هذه العملية حددت بالتنسيق ما بين مؤسسة اتصالات الجزائر و وزارة التربية الوطنية و ذلك وفق الرزنامة الخاصة بالحجب مضيفة أن هناك احتمال تسجيل بعض التذبذب في شبكات التواصل الاجتماعي في فترة البكالوريا هذه السنة وذلك بهدف توفير جو من الأريحية والاستعداد النفسي للطلبة المقبلين عليها على حد قول الوزيرة.

و اعتبرت الوزيرة أن ما يتم تداوله عن الغش عبر شبكات الانترنت "يأخذ أبعادا كبيرة جدا في حين أن نسبته ضئيلة جدا".

وكشفت، هدى إيمان فرعون أن القانون الجديد الذي سيصدر الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في الجريدة الرسمية سيعطي صلاحية استعمال صندوق الخدمة الشمولية المستحدث سنة 2000 لتمويل مناطق الظل البعيدة عن التغطية بشبكة الاتصالات للحكومة بدل سلطة الضبط التي كان تحت إمرتها و واجهته عوائق إدارية و ذلك لكون الحكومة هي المسؤولة على تهيئة الإقليم وتوفير الخدمات للمواطنين.

وستكون- حسبها - برامج لتحديد كافة مناطق الظل المأهولة لتغطيتها في السنوات القادمة كما سيتم مد الألياف البصرية على الطريق السيار فور دخول كافة المنشآت التابعة له حيز الخدمة فيما يجري العمل بشكل متواصل مع الولاة لتوفير الكهرباء على مستوى الطرق الولائية لحل مشكل الشبكة على مستواها.

كما صرحت هدى إيمان فرعون بأن هناك عددا معتبرا من مكاتب البريد سيفتتح سنة 2018 ما سيرافقه عمليات توظيف لتلبية احتياجات هذه المرافق من العمال مؤكدة بخصوص عمال ما قبل التشغيل ببريد ميلة أنه سيتم تثبيتهم "قبل نهاية رمضان".