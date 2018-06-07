قلفاط للإذاعة: 7 طن حجم كمية الخبر المبذر في العاصمة خلال الأسبوع الـ1 من رمضان

قدر رئيس الإتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط حجم كمية الخبز الذي تم تبذيره خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بنحو 7 طن.

وأوضح في تصريح لقناة البهجة أن مصالح ولاية الجزائر توصلت من خلال إحصاء خاص إلى أن كمية الخبز التي تم تبذيرها خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بولاية الجزائر العاصمة فقط بلغت نحو 6 طن.

وأضاف أنه يرى أن حجم الكمية المبذرة أكثر من ذلك بكثير، وهي في حدود، كما يضيف، 7 طن لأن هناك كمية من الخبز يتم انتاجها ولا تستهلك أصلا بحيث تبقى في أكياس يفترض أنها توجه لجهات أخرى.

وأكد قلفاط أن السبب الرئيسي في تزايد ظاهرة التبذير لمادة الخبز خصوصا خلال الشهر الفضيل هو الدعم المستمر لمادة الفرينة، مضيفا أن الحل الوحيد للقضاء على الظاهرة هو رفع هذا الدعم نهائيا.

الموقف ذاته أبداه رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي مؤكدا أن تدعيم مادة الفرينة جعل الخبز عرضة للتبذير فضلا عن النوعية الرديئة للخبز باعتراف الخبازين أنفسهم، والذين يؤكدون أن تصنيع خبز جيد مكلف ويقلص من هامش الربح لديهم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية