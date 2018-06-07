مساهل يترأس هذا الخميس أشغال المؤتمر الوزاري إفريقيا-دول الشمال بكوبنهاغن

ترأس وزير الخارجية عبد القادر مساهل صباح هذا الخميس أشغال المؤتمر الوزاري إفريقيا-دول شمال أوروبا حيث قام بتأطير النقاش مع نظيرته السويدية مارقو والستروم عن جانب دول شمال أوروبا.

وسيجري مساهل على هامش هذا المؤتمر الوزاري "سلسلة من المحادثات مع نظرائه من إفريقيا ودول الشمال حول العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وسيسمح هذا المؤتمر الوزاري المنعقد تحت موضوع "قيم مشتركة-سبل مشتركة" والذي يعد موعدا سنويا للحوار والتشاور لدول المجموعتين بالتطرق إلى الإشكاليات والتحديات المشتركة في مجال السلم والأمن وترقية الاستثمارات والتجارة وكذا المسائل المتعلقة بترقية الشباب واستغلال العائد الديمغرافي وتنقل الأشخاص والهجرة".

هذا وكان مساهل قد التقى أمس الأربعاء مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالدنمارك حيث قدم لهم احاطة عن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .