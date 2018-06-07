زرواطي:تبني استراتيجية جديدة للتسيير المدمج للنفايات من خلال الاقتصاد التدويري

تبنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة استراتيجية جديدة للتسيير المدمج للنفايات من خلال الاقتصاد التدويري ورسكلة وإعادة استرجاع وتثمين كل أنواع النفايات وهذا في اطار النموذج الاقتصادي الجديد .

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تشجيع الاستثمار ورسكلة معظم النفايات التي تقدر حاليا ب13 مليون طن سنويا مثلما أوضحته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في تصريح لاذاعة البهجة.

وأكدت الوزيرة على وجود تحفيزات ضربيية كبيرة للمتعاملين للانتقال إلى الرسكلة وكذلك إلى صناعة الأكياس الصديقة للبيئة.

وأوضحت زرواطي انه وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة المصادف لـ5 جوان سيتم توزيع 10 ألاف قفة على مستوى العاصمة مشيرة بان العملية ستمس كل ولايات الوطن من اجل تحسيس المستهلكين بضرورة الرجوع للعادات القديمة و المتعلقة باقتناء المواد الاستهلاكية عن طريق القفة المصنوعة بمواد طبيعية 100 بالمائة للتقليل من استعمال الكيس البلاستكي وبالتالي إفراز النفايات التي بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على صحة المواطن فإنها تشوه المنظر الجمالي للبيئة.