ارتفاع عدد ضحايا تفجير بغداد إلى 20 قتيلا و 110 جريحا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الاربعاء بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد إلى 20 قتيلا و 110 جريحا.

وذكر مصدر أمني عراقي أن الحصيلة الجديدة لانفجار مدينة الصدر قد بلغت 20 قتيلا و 110 جرحى.

ولم تعرف بعد ملابسات هذا الحادث في ظل تضارب المعلومات بشأنه إذ أفاد مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات العراقية بأنه وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة في مدينة الصدر بينما رجحت مصادر أمنية أخرى أنه نجم عن انفجار عبوتين ناسفتين.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الانفجار.