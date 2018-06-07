المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للإذاعة :شرعنا في تعويض الفلاحين المتضررين من الأمطار الأخيرة

07/06/2018 - 12:00

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نسيم بن حبيلس  الشروع في  تعويض الفلاحين المتضررين من  الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على الولايات الشماية للوطن والتي خلفت خسائرمعتبرة في المنتجات الفلاحية.

وفي تصريح للقناة الاذاعية الثالثة أوضح ذات المسؤول أن الفلاحين بولاية الشلف قد تم تعويضهم  جراء تكبدهم لخسائر في منتوج الطماطم ،فيما تم إيفاد فرق تابعة للصندوق إلى المواقع الزراعية  المتضررة لحصر حجم الخسائرالتي تكبدها الفلاحون بعدد من الولايات على غرار تيسمسيلت و تيارت.

هذا ولم تحمل الأمطارالأخيرة التي تساقطت على عدد من ولايات الوطن بشائر للمزارعين بل كانت سببا في تكبدهم لخسائر معتبرة بعد تعفن المحاصيل الزراعية .

المصدر:الإذاعة الجزائرية

 

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