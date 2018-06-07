قيطوني: إدراج خدمة الفاتورة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الخميس خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة عن إدراج خدمة الفاتورة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS وهو الأمر الذي سيمكن المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والغاز في آجالها المحددة.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم وصول فواتير الكهرباء في الوقت المحدد للمواطنين وتعرضهم الى غرامات مالية بسببها قال الوزير إن القطاع يدرس بالتعاون مع قطاع البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسكلية وتكنولوجيات الرقمنة إمكانية إرسال فواتير الكهرباء للزبائن عبر الرسائل الكترونية..

وقال الوزير إن أعوان توزيع الفواتير يقومون بإيصال الفواتير وفق جدول زمني محدد إلا أنهم يجدون صعوبة في توصيل بعض الفواتير بسبب عدم توفر صناديق البريد بالمنازل المقصودة أو غياب أسماء الزبائن عليها وعدم وجود أرقام على أبواب المساكن والمحلات ما يؤدي إلى صعوبة العثور على العنوان المقصود.

ولتجاوز هذا المشكل تم إصدار تعليمة بهذا الخصوص من طرف شركة سونلغاز موجهة إلى كل مراكز التوزيع تطلب منهم تسليم الفواتير في الوقت المحدد وذلك إما مباشرة للزبون أو دفعها بعناية تحت باب المسكن وفي حالة عدم تطبيق هذه التوجيهات سيتم اتخاذ "إجراءات تأديبية ضد الشخص المسؤول".