انعقاد الدورة الـ 8 للحوار الاستراتيجي الثنائي الجزائري-البريطاني حول الأمن

تعقد الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية يوم الخميس بالجزائر العاصمة الدورة الثامنة للحوار الاستراتيجي الثنائي حول المسائل الامنية برئاسة الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية, نور الدين عيادي, ووزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقياي أليستير بورت.

وستتمحور المحادثات حول "وضع العلاقات الاستراتيجية الثنائية وكذا تطور النزاعات والأزمات التي طال أمدها في المنطقة بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها آفتا الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود على الأمن والاستقرار الاقليميين".

ويعد هذا الحوار إطار غير رسمي أُطلق من أجل ترقية التشاور والتعاون الثنائيين في المجالات المتعلقة بالمسائل الأمنية الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.