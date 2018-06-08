كرة القدم / لقاء ودي : فوز البرتغال أمام الجزائر بنتيجة: 3-0

انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 3-0 (الشوط الأول 2-0 ) في لقاء ودي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، بملعب "دا لوز" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجلت الأهداف من طرف غونزالو غيداس (د17 ود55) وبرينو فيرناندز (د37).

وتعتبر هذه المباراة تحضيرية للمنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، لمونديال-2018 بروسيا (14 جوان-15 جويلية)، بينما يستعد "الخضر" لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، حيث سيواجهون في شهر سبتمبر المقبل ببانجول، المنتخب الغامبي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

في مونديال روسيا، يتواجد رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات إسبانيا (15 جوان)، المغرب (20 جوان) و إيران (25 جوان).