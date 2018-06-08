إسرائيل تحرق خياما للمسيرات جنوب قطاع غزة

قالت هيئة مسيرات العودة إن طائرة استطلاع إسرائيلية أحرقت ،اليوم الجمعة، خياما للمسيرات جنوب قطاع غزة وذلك قبل ساعات من بدء فعاليات "جمعة مليونية القدس".

وقال بيان صادر عن الهيئة إن "قيام الجيش الإسرائيلي بحرق بعض الخيام وإطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاجات في شرق رفح جنوب القطاع عبر طائرة استطلاع دليلا على تخبطه وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة".

وأضاف البيان "نؤكد رغم ذلك أننا مستمرون في مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافنا وندعو أبناء الشعب الفلسطيني للنزول اليوم والمشاركة القوية بمليونية القدس بعد صلاة الجمعة وتحدي الاحتلال الغاشم".

وكثفت هيئة مسيرات العودة في اليومين الماضيين للترويج إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات اليوم تحت شعار "جمعة مليونية القدس" التي تتزامن مع يوم القدس العالمي.

ومن المقرر أن يؤدي المئات صلاة الجمعة داخل خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل فيما يتزايد أعداد المتظاهرون هناك بعد ساعات العصر بسبب صيام شهر رمضان.

وقتل أكثر من 120 فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي، ويتخللها مواجهات شبه يومية على حدود القطاع.