إحباط محاولة إدخال أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج من قبل تجار مخدرات مغربيين بتندوف

أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة بتندوف محاولة إدخال أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج قام بها ثلاثة تجار مخدرات من جنسية مغربية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة قرب منطقة واد السميرة ولاية تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة قناطير و 25 كيلوغرام من قبل ثلاثة تجار مخدرات من جنسية مغربية.

و قد تم خلال هذه العملية القضاء على أحد المجرمين أثناء محاولته الفرار واختراق الحاجز الأمني بالقوة وعدم الامتثال لأوامر التوقف، يضيف المصدر ذاته.

و في سياق متصل أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 12176 لتر فيما أوقفت مفرزة أخرى بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة منقبين عن الذهب على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ 10 أكياس من خليط الذهب والحصى.

و من جهة أخرى ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة سبع دراجات نارية جديدة بدون وثائق فيما أوقف حراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية.