توقيف 8 أشخاص في قضايا الاتجار بالمخدرات بوهران

تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران بحر هذا الأسبوع من توقيف ثمانية (8) أشخاص تورطوا في قضايا الاتجار وترويج المخدرات، حسبما علم هذا الجمعة لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وحسب نفس المصدر فان توقيف هؤلاء جرى من خلال معالجة ثلاثة قضايا منفصلة مكنت من حجز كميات من مادة الكيف المعالج علاوة على الأقراص المهلوسة.

وقد سمحت تحريات قام بها عناصر الأمن الحضري الخارجي لسيدي الشحمي بالتنسيق مع مصالح أمن حواضر أخرى بالإيقاع بخمس (5) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة من بينهم شخص محل بحث وفق ثلاثة أوامر بالقبض صادرة من قبل العدالة.

وقد ضبط بحوزة هؤلاء على كمية من الكيف المعالج مهيأة للترويج إضافة إلى 156 قرص مهلوس من أصناف مختلفة وكذا مبلغ مالي الذي يعتبر من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ومن جهتها تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الـ 14من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة محل بحث وفق ثلاثة أوامر بالقبض بعد تورطه في قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار تختص في الاتجار بالمخدرات والسطو.

كما أوقف عناصر الأمن الحضري الخامس شخصين يبلغ سنهما 30 و31 عاما وهما مسبوقين قضائيا حيث ضبط بحوزتهما على متن مركبة 18 قرصا مهلوسا من نوع "ريفوتريل"قبل أن يستكمل الإجراء بإصدار إذن بتفتيش مسكن أحد المتورطين أين تم حجز 318 قرص من ذات الصنف.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية