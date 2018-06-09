كأس الجزائر(سيدات): تتويج المجمع البترولي بكأسه الخامسة في تاريخه عقب فوزه على بحرية حسين داي

توج فريق المجمع البترولي بكأسه الخامسة في تاريخه، عقب فوزه على بحرية حسين داي بنتيجة 74-50 (الشوط الأول 37-17) في نهائي كأس الجزائر (سيدات) الذي جمع بينهما ليلة الخميس إلى الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

هذه الكأس هي الخامسة للمجمع البترولي بعد نسخة سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2015 ، حيث يخلف في سجل المنافسة فريق بحرية حسين داي المتوج عامي 2016 و 2017.

ويحرز المجمع البترولي الذي فاز بلقب البطولة الوطنية 2017-2018، على الثنائية الثالثة له بعد 2011 و 2013، منهيا بذلك الموسم دون تلقيه أي هزيمة في المنافستين الوطنيتين (البطولة والكأس).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج