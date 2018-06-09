إصابة 386 فلسطينيا خلال قمع جيش الإسرائيلي لمسيرة العودة شرق غزة

أصيب 386 فلسطينيا عدد منهم حالتهم خطيرة خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الجمعة لشرق قطاع غزة في إطار"مليونية القدس"ضمن احتجاجات مسيرة العودة.

وذكرت مصادر إعلامية ان حصيلة المواجهات شرق قطاع غزة بلغت حتى الأن 386 إصابة واختناق بالغاز خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

وقالت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة في بيان ان جيش الاحتلال قام بإحراق بعض الخيام وإطارات السيارات شرق رفح جنوب القطاع عبر طائرة استطلاع في وقت مبكر اليوم.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات بمشاركة كافة القوى والقطاعات الشعبية والحفاظ على طابعها وأدواتها السلمية مشيرة إلى أن الحشد الفلسطيني يأتي لحماية الحق الفلسطيني في العودة وكسر الحصار عن غزة.

ودعت فصائل فلسطينية إلى الحفاظ على الزخم الشعبي لمسيرات العودة واستمرار فعالياتها حتى تحقيق أهدافها.

ويحي الفلسطينيون اليوم العالمي للتضامن مع القدس الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام والذي يعارض احتلال إسرائيل للقدس.

كما يتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للاحتلال في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعرب في مختلف أنحاء العالم.

المصدر : واج