اختتام فعاليات مسابقة "تاج القرآن الكريم" في طبعتها الثامنة

اختتمت ليلة الجمعة إلى السبت بقصر المعارض الصنوبر البحري فعاليات الطبعة الثامنة لمسابقة "تاج القران الكريم"، التي تنظمها قناة القرآن الكريم للمؤسسة الوطنية للتلفزيون بالإعلان عن أسماء الفائزين في جو طبعه الإيمان والمنافسة الشريفة.

وعبر كل من أحلام نهوازي من ولاية سطيف وعبد الله بن دادة من ولاية البليدة عن سعادتهما لافتكاكهما الجائزة الأولى، لفئة الإناث وفئة الذكور على التوالي، حيث تنافس على هذه المسابقة ستة طلبة.

وحل في المرتبة الثانية كل من الطالبة سهيلة سهيب من ولاية المسيلة، و قادة دريدي من معسكر. أما المرتبة الثالثة فعادت لكل من هاجر بوسفسطاس من سطيف وهشام الداوي من ورقلة.

وتتمثل الجوائز في مبلغ مالي بقيمة 250 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وجهاز حاسوب محمول بالنسبة للفائزين بالمرتبة الأولى، وبقيمة 150 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثانية، وكذا مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثالثة.

وفي تصريح له للقناة الأولى، أكد ضيف شرف البرايم النهائي الشيخ خليل القاضي، أستاذ العقائد والأديان بكلية العلوم الإسلامية بجامعتي الجزائر والبويرة، أن السباق كان محتدما بين المتنافسين وهذا لبراعة التلاوة.

وحضر الحفل الختامي للمسابقة كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ووزير الاتصال، جمال كعوان، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أبو عبد الله غلام الله، والمدير العام للمؤسسة الوطنية التلفزيون، توفيق خلادي وممثلين عن الزوايا.