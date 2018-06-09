إحياء اليوم الوطني للفنان: تسليم جوائز رئيس الجمهورية لـ 23 مبدعا وإسداء 3 أوسمة الكمال الثقافي

بمناسبة يوم الفنان، سلمت أمس الجمعة جوائز جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في مختلف المجالات. كما كرم الفنانان الراحلان صونيا وفاروق بلوفة بالمسرح الوطني الجزائري " محي الدين بشطارزي".

وقالت رابية أميرة في مراسلتها للقناة الأولى، إنه تم اسداء ثلاثة أوسمة الكمال الثقافي لثلاث أيقونة الفن الجزائري، وهم الراحلة صونيا والراحل فاروق بلوفة وللفنانة نوارة، بالإضافة إلى توزيع 23 جائزة " علي معاشي" لرئيس الجمهورية منحت لثلاث وعشرين مبدعا من مختلف المجالات.

وأكد الموسيقار عبد القادر بوعزارة، رئيس لجنة التحكيم أن المنافسة كانت شديدة بين المبدعين نظرا للمستوى الراقي مما صعب عملية الانتقاء وأدى إلى حجب الجائزة الأولى في السينما.

هذا واستلمت ابنة الفنانة الراحلة صونيا الفنانة سامية أمزيان التكريم رفقة عائلتها من يد وزير الثقافة، بينما حضر شقيق فقيد السينما فاروق بلوفة لتسلم تكريمه، وتسلمت الفنانة نوراة التكريم وعبرت عن امتنانها للحضور وسعادتها بالاحتفاء.

وحاز عبد المؤمن ورغي على الجائزة الأولى في فئة الرواية والكاتبين ولد عبد الله عبد اللطيف وسيدي عثمان نجم الدين على الجائزتين الثانية والثالثة، وتحصل عصام بن شلال على الجائزة الأولى في فئة الشعر وعادت الثانية لرياض بوحجيلة والثالثة لشمس الدين بوكلوة.

وفي مجال التأليف المسرحي افتك الكاتب محمد الأمين بن ربيع الجائزة الأولى وعادت الثانية إلى الكاتب علي بهناس والثالثة لعبد القادر تعشيت، وفي الأعمال الموسيقية توجت مونية العمري بالجائزة الأولى ومهدي عبد الله بالثانية وعادت الجائزة الثالثة لمحمد بلحواجب.

وتحصل محمد علي جرمان على المرتبة الأولى في فئة الفنون الكوريغرافية وعادت الجائزة الثانية لنسيم عياد والثالثة لمفتاح يوسف، وتوج مصطفى زاوي بالجائزة الأولى في مجال الفنون السينمائية والسمعية البصرية وعبد اللطيف عليان بالجائزة الثانية.

وحازت كنزة بن بوساحة على الجائزة الأولى في الفنون المسرحية، وسعاد جناتي بوسهلة على المرتبة الثانية وزهير الكرمايري على الجائزة الثالثة، وانتزعت ياسمينة بوخاري الجائزة الأولى في فئة الفنون التشكيلية وحاز ايوب ركح على الجائزة الثانية ومعتز بالله جيلالي سربيس على الجائزة الثالثة.