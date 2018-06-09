عملية توزيع كبرى للسكنات بمختلف الصيغ هذا الأحد بولاية وهران

في إطار برنامج رئيس الجمهورية ستعرف ولاية وهران على غرار عديد ولايات الوطن هذا الأحد عملية كبرى وواسعة لتوزيع السكن بمختلف الصيغ العمومي الايجاري البيع بالإيجار عدل والترقوي المدعم.

وسيتم توزيع ألف وحدة سكنية بصيغة عدل من ضمن 6000 سكن جاري انجازه بعين البيضاء بالسينية تضاف إليها توزيع 1000 وحدة سكنية موزعة على الترقوي المدعم والايجاري العمومي الموجه لأصحاب القرارات الاستفادة المسبقة.

ويوضح في هذا الصدد والي ولاية وهران مولود شريفي"انه سيتم قبل نهاية شهر رمضان استلام دفعة أخرى من 6000 سكن التي ستوزع بدورها على مراحل".

وتتواصل هذه العملية ليصل عدد السكنات المبرمج توزيعها إلى غاية نهاية السنة الجارية 21 ألف وحد سكنية بمختلف الصيغ عبر مراحل.

وبولاية ميلة سيتم هذا الاثنين وبمناسبة ليلة القدر توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري إضافة إلى حصة أخرى من السكن الريفي وهذا عبر 16 بلدية من الولاية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية