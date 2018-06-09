أسيا عزي: على المستثمرين التقيد بدفتر الشروط والحفاظ على الطبيعة الأصلية للغابة

دعت نائبة مدير الملكية والشرطة الغابية بالمديرية العامة للغابات اسيا عزي المستثمرين في مجال السياحة الغابية إلى التقيد بدفتر الشروط والحفاظ على الطبيعة الأصلية للغابة.

وتوضح أسيا عزي في هذا الخصوص"ان هناك فرق بين حديقة التسلية وغابة الاستجمام فالشخص الذي لديه مشروع لغرس النبات يجب عليه أن يستشير جهاتنا المختصة لان هناك بعض النبتات قد تخلق مشكل في البيئة وهنا يأتي دورنا للمتابعة".

ويلعب المستثمر دورا هاما في حملات التحسيس من مخاطر حرائق الغابات التي تشهدها البلاد عادة في فصل الصيف أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

وتضيف اسيا عزي في هذا الصدد"انه يجب على المستثمر أن يحاذر وهذا من خلال دوره في التحسيس لزوار الغابات واطلاعهم على خصوصيات الغابة".

والدفع بالسياحة الخضراء بالجزائر يتطلب ضبط خصوصية الاستثمار في هذا القطاع الهام.

المصدر: الإذاعة الجزائرية