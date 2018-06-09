بدوي يدعو إلى إنجاح موسم الاصطياف المقبل

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الولاة إلى إنجاح الموسم الاصطياف المقبل. وأكد أن رئيس الجمهورية قد شدد على ضرورة النهوض بقطاع السياحة.

وفي هذا الصدد، أوضح بدوي في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني للتحضير لموسم الاصطياف الذي نظمته دائرته الوزارية ، بحضور وزراء كل من السياحة، عبد القادر بن مسعود والشباب والرياضة، محمد حطاب والثقافة، عز الدين ميهوبي، أن السياسة السياحية للجزائر مرتكزة على "ضمان الدخول الحر والمجاني للشواطئ والحرية التامة للمصطاف في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة

به أو استئجارها على مستوى الشواطئ".

من جهة أخرى، دعا بدوي الولاة إلى السهر على تعزيز دور اللجان الأمنية على مستوى الولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ. وقال:"ندعو الولاة إلى تعزيز دور اللجان الأمنية للولايات الساحلية من أجل التصدي للمستغلين غير الشرعيين للشواطئ و وضع حد لكل التجاوزات، بغية حماية حقوق ومكتسبات المصطافين وحماية هذه المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون".

من جهته، أكد وزير السياحة عبد القادر بن مسعود أن المخطط التوجيهي للسياحة يضمن إعادة تأهيل الجزائر كوجهة سياحية مع التكفل بالطلب الوطني. وشدد على ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف لإنجاح موسم الاصطياف.