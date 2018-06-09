نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 62ر73 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 62ر73 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط ، حيث كان 05ر73 دولارا،حسب ما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري . تجدر الإشارة إلى ان أسعار النفط عرفت ارتفاعا يوم الخميس في ظل مخاوف من أن أوبك قد تحجم عن زيادة الإنتاج في اجتماعها هذا الشهر.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.96 دولار أو 2.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 77.32 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.22 دولار أو 1.88 بالمئة، إلى 65.95 دولار للبرميل.

وبالمقابل ، أنهت أسعار النفط الأسبوع منخفضة حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 86 سنتا أو 1.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 21 سنتا أو 0.32 بالمئة لتغلق عند 65.74 دولار للبرميل بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.

ويأتي هذا الانخفاض في الأسعار قبل اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم 22 يونيو مع التوقعات بأن تعزز منظمة البلدان المصدرة للنفط إنتاجها قريبا بعدما ظلت تقود تخفيضات في الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017.

وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

وكان وزيرا الطاقة الروسي والسعودي قد التقيا في سان بطرسبرج لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا.

وأفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن وزراء نفط دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج سيقررون على الأرجح تخفيف القيود تدريجيا خلال اجتماعهم في فيينا الشهر المقبل.

من جهة أخرى، تواصل منظمة اوبك وحلفاؤها جهودها من اجل استقرار أسعار النفط ، حيث سجلت مستوى التزام قياسي لاتفاق خفض الإنتاج إذ بلغ 152 بالمئة خلال شهر ابريل 2018 .

يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017.

وقرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية.

المصدر : واج