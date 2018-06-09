صدور مجموعة اعمال لمولود معمري مترجمة الى الامازيغية

صدرت مؤخرا مجموعة اعمال ادبية مشكلة من ثلاث روايات للكاتب مولود معمري مترجمة الى الامازيغية معروضة للبيع على مستوى مكتبات المطالعة العمومية حسب ما جاء اليوم السبت في بيان للمحافظة السامية للأمازيغية.

وتشمل هذه المبادرة التي جاءت بمناسبة الذكرى مئوية لميلاد المرحوم مولود معمري احد ابرز المثقفين لجزائريين ترجمة ثلاثة من روايته الشهيرة وهي "نوم العادل" (تقوني نوين ايغزان) و "الوليمة" (اذراو) و "العبور" (تازقراوث) التي قام بترجمتها على التوالي كل من جمال لعصب و حبيب الله منصوري ومحند اعرب ايت قاسي.

و تهدف هذه العملية الى اعطاء صدى اكبر لأعمال مولود معمري (1917-1989).

وتوجد هذه المجموعة من الروايات ايضا على مستوى شبكات دار العثمانية التي تملك حقوق نشر اعمال مولود معمري كما اوضح البيان.

و يعد مولود معمري و هو من مواليد توريرت ميمون الواقعة بمرتفعات تيزي وزو من بين الروائيين والبارزين في المشهد الادبي الجزائري له عدة مؤلفات من بينها "الربوة المنسية" و هي روايته الاولى و صدرت في 1952 و "نوم العادل" و "الافيون و العصا" التي صدرت في 1965 وتتناول وقائع الثورة التحريرية وتم اقتباسها للسينما.

كما كتب معمري اول كتاب خاص بنحو للغة الامازيغية (تاجرومت ن تمازيغت) و له ايضا مسرحيتين منها (ريح الحرور) حول معركة الجزائر (1957) التي اخرجها للمسرح جان ماري بوغلين وعرضت لأول مرة على خشبة المسرح الوطني الجزائري و "مدينة الشمس" التي كتبها في 1987 و قدمت على مسرح بجاية في 2017.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج