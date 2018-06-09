مقتل ثلاثة جنود و13 مسلحا في هجومين منفصلين بوسط مالي

قتل ثلاثة جنود وثلاثة عشر مسلحا في هجومين منفصلين نفذهما تنظيم مسلح في وسط مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع المالية، في بيان اليوم، أن الجيش صد هجومين "إرهابيين"في منطقة / بوني/ التابعة لمدينة /دوينتزا/ بولاية /موبتي/ وسط البلاد..لافتة إلى أن ثلاثة جنود لقوا مصرعهم في العملية ، بينما تم القضاء على 13 مسلحا.

وأضاف البيان أن قوات الجيش المالي المسنودة بطائرات مروحية صادرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المهاجمين الذين فروا عقب تشديد الخناق عليهم نحو مناطق صحراوية.. مشيرا إلى أن السلطات في العاصمة باماكو أعطت التعليمات لقوات عسكرية بملاحقة هؤلاء المسلحين وتوقيفهم.

وفي السياق ذاته قال سكان المنطقة إن الهدوء عاد إلى /بوني/ بعد اشتباكات ضارية دارت بين قوات عسكرية ومسلحين استمرت لساعات طويلة قبل أن يضطر المهاجمون للانسحاب والفرار.

المصدر : واج