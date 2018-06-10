انطلاق أول رحلة لنقل حجاج جنوب الوطن نحو البقاع المقدسة في الـ29 جويلية المقبل

ستنطلق أول رحلة لنقل الحجاج الميامين من جنوب الوطن إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية يوم الـ29 جويلية المقبل برسم موسم "حج 2018 " وذلك انطلاقا من مطار عين البيضاء (ورقلة) حسبما أفادت به هذا الأحد المديرية الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وفي هذا الجانب أوضح المدير الجهوي محمد توفيق بونوة أنه تم برمجة 10رحلات جوية لنقل ما مجموعه 2.990 حاج من ولايات جنوب الوطن، وهي ورقلة والوادي وغرداية وإيليزي وجانت وتمنراست ) لتأدية مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام ) بمعدل 290 حاج للرحلة الواحدة .

ويتعلق الأمر بـ6 رحلات جوية تتكفل بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية و4 رحلات أخرى ستضمنها الخطوط السعودية حيث من المنتظر أن تتواصل هذه الرحلات الجوية تباعا إلى غاية الـ3 أوت المقبل.

وخصصت طائرات من نوع "إرباص" من الجيل الجديد تابعة للجوية الجزائرية وأخرى للخطوط السعودية لنقل ضيوف الرحمان والتي ستحط جميعها بمطار المدينة المنورة ،فيما برمجت رحلات العودة من مطار جدة الدولي نحو مطار عين البيضاء (ورقلة) ابتداء من الـ31 أوت وإلى غاية الـ 13 سبتمبر القادم .

وتم الترخيص في إطار "حج 2018 " لوكالتين سياحيتين إثنتين (2) لمرافقة وضمان التكفل بالحجاج إستنادا للمتحدث مشيرا إلى أن عملية اقتناء التذاكر والمقدر سعرها ب 120 ألف دج ستتواصل إلى غاية شهر من الآن.