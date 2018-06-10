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10/06/2018 - 15:36
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طمار : آجال الانجاز خط أحمر وفسخنا عقود مع مقاولات في عين الدفلى وتبسة وقالمة
طـمـار :الســكن الريفي من أولويــات الحكومة و80 ألف إعانة في قانون المالية التكميلي 2018
طمار : 700 ألف سكن في طور الإنجاز وسنواصل عمليات التوزيع
طمار : 10 وزراء و48 واليا سيشرفون على تسليم أكثر من 50 ألف سكن ابتداء من الـ 22:30 ليلا
طمار : 700 ألف سكن في طور الإنجاز وسنواصل عمليات التوزيع
10/06/2018 - 13:39