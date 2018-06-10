لجنة الترشيحات لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم تقبل ملفات أربعة مرشحين

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أن لجنة الترشيحات لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم قبلت ملفات أربعة مرشحين تحسبا للانتخابات المقررة يوم 21 جوان بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) من أصل خمسة ملفات

وأوضحت الاتحادية على موقعها الرسمي أن الأمر يتعلق بكل من محمد المورو (جمعية وهران), عز الدين اعراب (وفاق سطيف), عبد الكريم مدوار (جمعية الشلف) و مراد لحلو (نصر حسين داي) فيما تم رفض ملف المترشح الخامس, نور الدين بوشول (شبيبة سكيكدة).

فبعد تلقي الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 5 جوان 2018, قامت اللجنة المعنية بدراسة ملفات المترشحين من 6 إلى 8 جوان قبل أن تقوم بقبول أربعة منهم لمنصب الرئيس و ثمانية مترشحين من أصل 11 للمكتب التنفيذي.

و حسب نفس المصدر, سيتم تقديم الطعون من 10 إلى 12 جوان إلى غاية الساعة السادسة مساء (00ر18) على أن تكون دراستها يومي 13 و 14 جوان, قبل نشر القائمة النهائية يوم 15 جوان 2018.

ويسير الرابطة المحترفة لكرة القدم منذ 23 جانفي الماضي مكتب مؤقت برئاسة عمار بهلول بعد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, سحب تسيير البطولات المحترفة من مجلس إدارة الرابطة التي كان يرأسها محفوظ قرباج.

قائمة المرشحين لرئاسة الرابطة المحترفة:

عز الدين اعراب (وفاق سطيف)

محمد المورو (جمعية وهران)

مراد لحلو (نصر حسين داي)

عبد الكريم مدوار (جمعية الشلف)

ملف مرفوض:

نور الدين بوشول (شبيبة سكيكدة)

قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي:

أكلي أدرار (مولودية بجاية)

عبد الحفيظ بلعباس (جمعية وهران)

نسيم بن عبد الرحمن (شبيبة القبائل)

جمال مسعودان (أهلي برج بوعريريج)

محمد صخري (أولمبي المدية)

محمد بوعلام (مولودية سعيدة)

مبروك هرادة (مولودية العلمة)

عبد الباسط زعيم (اتحاد عنابة)

الملفات المرفوضة:

مراد بن لخضر (شبيبة الساورة)

نور الدين بغدادي (اتحاد الحراش)

فاروق بلقيدوم (رائد القبة).