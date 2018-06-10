ارتفاع عدد التجار المسخرين للمداومة أيام عيد الفطر

يبلغ عدد التجار الذين تم تسخيرهم للعمل أيام عيد الفطر نحو 49.893 تاجر على المستوى الوطني (مقابل 35.876 تاجر في 2017) و ذلك بهدف ضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و مختلف الخدمات الأخرى حسبما أفاد به هذا الأحد بيان لوزارة التجارة.

وسطرت مصالح وزارة التجارة في إطار تطبيق أحكام المادة 8 من القانون 13-06المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع و ذلك بمناسبة عيد الفطر.

و تم لهذا الغرض تسخير 5.376 مخبزة و 32.819 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر و الفواكه و 11.234 في نشاطات اخرى عديدة فضلا عن 445 وحدة إنتاجية ( 134 ملبنة و 275 مطحنة و 36 وحدة لإنتاج المياه المعدنية).

وحسب ذات المصدر فان عدد التجار المجندين للضمان مداومة العيد سجل ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة مقارنة بسنة 2017 و ذلك بهدف ضمان تلبية الطلب من مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة.

فضلا عن ذلك تم تسخير 2.277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.

و لإنجاح تنفيذ مداومة التجار خلال أيام العيد دعت الوزارة الوصية التجار المعنيين للمساهمة بقوة في هذه العملية .

للتذكير فان تطبيق نظام مداومة العمل بالنسبة للتجار خلال الأعياد الوطنية و الدينية تم الشروع فيها منذ سنة 2012 بعد المصادقة على القانون 04-08 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية و الذي اقر إجراءً يلزم التجار على العمل خلال هذه المناسبات .

وسيقع التجار المخالفون الذين لا يحترمون نظام المداومة تحت طائلة القانون حيث سيتم غلق محلاتهم لمدة شهر و دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 30.000 دينار و 200.000 دينار .