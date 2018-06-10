تأجيل لقاء سونا طراك حول فرص المؤسسات الجزائرية إلى سبتمبر المقبل

10/06/2018 - 15:21

تم تأجيل الأيام الإعلامية حول فرص المؤسسات  الجزائرية التي كانت مرتقبة في شهر جوان الحالي إلى  9 و 10 سبتمبر 2018,  حسبما كشفت عنه هذا الأحد المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها.

و تدخل هذه الأيام حول فرص تطوير مجمع سوناطراك و كذا المشاريع المسجلة في  مخططها على المدى المتوسط 2018-2022 في إطار إستراتيجية المجمع  (آس آش 2030).

و يهدف هذا اللقاء الى التعريف بالمؤسسات الوطنية, تعزيز العلاقات التجارية  مع المؤسسات المحلية و المساهمة في تقليص الواردات, حسب البيان.

و كان الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور, قد صرح مؤخرا أن  الهدف من تنظيم هذه الأيام هو الحصول على  مؤسسات جزائرية بإمكانها تطوير  المجمع في ميدان البترول و الغاز, مؤكدا "أن هذا الحدث هو مهم جدا, بما انه  يسمح لنا باكتشاف مؤسسات تملك الخبرة و تكوين  نظرة أدق حول القدرات المحلية و  كذا مساعدتها بإدماجها في مخطط تطوير المجمع " . 

أوسمة:

الجزائر, اقتصاد