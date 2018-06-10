إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل

سلم إرهابي نفسه هذا الأحد للسلطات العسكرية بجيجل وبحوزته مسدس رشاش ومخزني ذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب واستجابة لنداء زوجته (ف. سارة) التي سلمت نفسها ضمن عائلة الإرهابي (ف. صالح) يوم 26 أفريل 2018 بجيجل, سلم الإرهاب المسمى (و.فريد) المدعو (أبو موسى) نفسه, صبيحة اليوم 10 جوان 2018, إلى السلطات العسكرية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (2) ذخيرة مملوئين ونظارة ميدان", مضيفا أن الإرهابي "كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وذكر البيان أن "هذه العملية تأتي لتعزز الحصيلة الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب, كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".