توزيع 50331 وحدة سكنية: حصة كل ولاية من ولايات الوطن ولاية أدرار: 700 ولاية الشلف: 800 ولاية الأغواط: 1000 ولاية أم البواقي: 750 ولاية باتنة : 2840 ولاية بجاية :700 ولاية بسكرة :1300 ولاية بشار: 1674 ولاية البليدة: 298 ولاية البويرة :1480

10/06/2018 - 17:41