ولاية تمنراست : 400 ولاية تبسة: 1200 ولاية تلمسان: 900 ولاية تيارت : 800 ولاية تيزي وزو :1052 ولاية الجزائر (بئر مرادرايس، الدار البيضاء، حسين داي):2000 ولاية الجلفة : 1702 ولاية جيجل :343 ولاية سطيف :314 ولاية سعيدة :444 ولاية سكيكدة :674

10/06/2018 - 17:47