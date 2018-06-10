ولاية سيدي بلعباس :310 ولاية عنابة : 577 ولاية قالمة : 148 ولاية قسنطينة :2621 ولاية المدية :2000 ولاية مستغانم :750 ولاية المسيلة :629 ولاية معسكر :1332 ولاية ورقلة :700 ولاية وهران :2000 ولاية البيض :1044 ولاية اليزي :550 ولاية برج بوعريريج :1890

10/06/2018 - 17:48