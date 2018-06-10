ولاية بومرداس :200 ولاية الطارف :367 ولاية تندوف :1800 ولاية تسمسيلت :630 ولاية الوادي :992 ولاية خنشلة :320 ولاية سوق أهراس :692 ولاية تيبازة :1930 ولاية ميلة :2612 ولاية عين الدفلى :1316

10/06/2018 - 17:51