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آخر تحديث:
10/06/2018 - 18:23
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ولاية النعامة :500 ولاية عين تموشنت :733 ولاية غرداية :1084 ولاية غليزان:1213
ولاية سيدي بلعباس :310 ولاية عنابة : 577 ولاية قالمة : 148 ولاية قسنطينة :2621 ولاية المدية :2000 ولاية مستغانم :750 ولاية المسيلة :629 ولاية معسكر :1332 ولاية ورقلة :700 ولاية وهران :2000 ولاية البيض :1044 ولاية اليزي :550 ولاية برج بوعريريج :1890
ولاية تمنراست : 400 ولاية تبسة: 1200 ولاية تلمسان: 900 ولاية تيارت : 800 ولاية تيزي وزو :1052 ولاية الجزائر (بئر مرادرايس، الدار البيضاء، حسين داي):2000 ولاية الجلفة : 1702 ولاية جيجل :343 ولاية سطيف :314 ولاية سعيدة :444 ولاية سكيكدة :674
توزيع 50331 وحدة سكنية: حصة كل ولاية من ولايات الوطن ولاية أدرار: 700 ولاية الشلف: 800 ولاية الأغواط: 1000 ولاية أم البواقي: 750 ولاية باتنة : 2840 ولاية بجاية :700 ولاية بسكرة :1300 ولاية بشار: 1674 ولاية البليدة: 298 ولاية البويرة :1480
طمار : 10 وزراء و48 واليا سيشرفون على تسليم أكثر من 50 ألف سكن ابتداء من الـ 22:30 ليلا
ولاية بومرداس :200 ولاية الطارف :367 ولاية تندوف :1800 ولاية تسمسيلت :630 ولاية الوادي :992 ولاية خنشلة :320 ولاية سوق أهراس :692 ولاية تيبازة :1930 ولاية ميلة :2612 ولاية عين الدفلى :1316
10/06/2018 - 17:51