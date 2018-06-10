الجزائر تفوز على ثيوبيا (3-2) وتتأهل لنهائيات الطبعة الـ 13 لكأس أمم إفريقيا للسيدات بغانا

تمكنت لاعبات المنتخب الجزائري النسوي من افتكاك التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2018 بتحقيق فوز ثان خارج الديار هذا الأحد أمام نظيراتهن الإثيوبيات وبنتيجة (2-3) لحساب الدور الثاني والأخير من إياب التصفيات المؤهلة للطبعة 13 المقر اجراؤها بغانا في الفترة ما بين 17 نوفمبر والفاتح ديسمبر 2018 .

وسجلت أهداف المباراة التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا كل من نعيمة بوهني (د19)ي فطيمة سكوان (د45) و مريم بن لعزر (د54) فيما سجلت لصالح اثيوبيا اللاعبة غينور لوزا الهدفين (د65 و 73) .

وكانت لاعبات المنتخب الوطني فزن في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1), الأربعاء الماضي بملعب 5 جويلية الأولمبي .