الجزائر تفوز على ثيوبيا (3-2) وتتأهل لنهائيات الطبعة الـ 13 لكأس أمم إفريقيا للسيدات بغانا

10/06/2018 - 18:23

تمكنت لاعبات المنتخب الجزائري النسوي من افتكاك التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2018  بتحقيق فوز ثان خارج الديار هذا الأحد أمام نظيراتهن الإثيوبيات وبنتيجة  (2-3) لحساب الدور الثاني والأخير من إياب التصفيات المؤهلة للطبعة 13 المقر اجراؤها بغانا في الفترة  ما بين 17 نوفمبر والفاتح ديسمبر 2018 .

وسجلت أهداف المباراة التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا كل من نعيمة بوهني (د19)ي فطيمة  سكوان (د45) و مريم بن لعزر (د54) فيما سجلت لصالح اثيوبيا اللاعبة غينور لوزا الهدفين (د65  و 73)  .

وكانت لاعبات المنتخب الوطني فزن في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1), الأربعاء الماضي بملعب 5 جويلية الأولمبي .

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