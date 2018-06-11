أكثر من 50 ألف عائلة جزائرية استفادت من سكنات جديدة في إطار أكبر عملية توزيع للسكن في الجزائر

استفادت أمس أكثر من 50 ألف عائلة جزائرية من سكنات جديدة من مختلف الصيغ، وذلك في إطار أضخم عملية توزيع السكنات عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ارتأى أن يدخل الفرحة في نفوس المواطنين في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل وقبيل أيام من حلول عيد الفطر.

ومست هذه العملية جميع ولايات الوطن، حيث أشرف عدة وزراء على تسليم المفاتيح بالإضافة إلى ولاة الـ 48 ولاية. ونظمت بهذه المناسبة حفلات أقيمت على شرف العائلات المستفيدة من هذه السكنات الجديدة.

وعرف قطاع السكن اليوم إطلاق اكبر عملية توزيع للوحدات السكنية والتجزئات تحت إشراف وزير السكن عبد الوحيد طمار وبمشاركة عدة وزراء من الحكومة.

وتم أيضا توزيع أكثر من 24.000 وحدة سكن ريفي بنسبة تزيد عن الـ 48 في المائة من مجموع الصيغي وأكثر من 6.000 وحدة بيع بالإيجار (عدل) وأكثر من 13.000 وحدة سكن عمومي ايجاري.

وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار من الشراقة بالعاصمة على توزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لمكتتبي ولاية الجزائر وهي بمثابة إشارة انطلاق يقول وزير السكن: "لمختلف الصيغ السكنية كسكنات "عدل"، السكن العمومي الايجاري، السكن الريفي.

وهنا وجه طمار تحية خاصة لسكان الريف الذين خصصت لهم الدولة –يضيف الوزير- برنامجا خاصا كونهم يسهرون على القطاع الفلاحي الذي تولي له الدولة عناية خاصة ".

وأضاف الوزير بأن "طلب السكن اليوم تغير، فقبل 20 سنة كنا نبحث عن سكن وفقط، لكن اليوم أصبح الطلب أكثر إلحاحا من حيث النوعية والجودة آخذين بعين الاعتبار المنتوج المحلي في البناء ،كما تولي الدولة للفئة الشبابية اهتماما بخصوص الإسكان بالإضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص سكنات تتماشى وحاجيات هذه الفئة."

كما أكد الوزير أن الدولة ترافق طلبات السكن بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، ووعد الوزير بأن قطاعه سيواصل عملية توزيع السكنات بانتظام طوال السنة.

2.000 وحدة يستفيد منها مواطنو العاصمة

واستفادت العاصمة من حصة تقدر بـ 2.000 وحدة البيع بالإيجار(عدل). وتندرج هذه العملية في إطار إستراتيجية الوزارة لإعادة بعث المشاريع المتأخرة وإعادة بعث الورشات المتوقفة.

كما تميزت عملية التوزيع بمشاركة 12 وزراء آخرين أشرفوا على إطلاق العملية مرة واحدة بالموازاة مع العاصمة عبر 9 ولايات حيث اشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على إطلاق العملية من دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة بعدد يقدر بـ 2840 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تتصدرها سكنات عدل بـأكبر حصة بـ 1650 وحدة على مستوى القطب العمراني الجديد بحملة 3 .

ومن بشار أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب رفقة السلطات الولائية على تسليم مقررات الاستفادة بحصة تقدر بـ 1674 وحدة سكنية لمختلف الصيغ السكنية.

وبالجلفة أشرف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي رفقة والي الولاية والسلطات المحلية بتوزيع 2202 وحدة سكنية منها 800 تجزئة عقارية، ألف بناء للسكنات الريفية، و282 من السكنات العمومية ذات الطابع الايجاري، 151 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي .

أما وهران فأشرفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون على عملية تسليم السكنات الجديدة.

من جهة أخرى، استفادت ولاية قسنطينة من حصة بــ2621 وحدة سكنية، حيث أشرف وزير الشباب والرياضة على عملية التوزيع التي شهدتها الولاية، وقد توزعت الحصة على 1762 سكن اجتماعي لفائدة سكان المدينة القديمة إضافة إلى 859 مقررة استفادة من السكن الريفي.

ووصف وزير الشباب والرياضة عملية توزيع 50 ألف وحدة سكنية بالعملية بالأولى من نوعها منذ الاستقلال مبديا سعادته بتشريفه بالإشراف على جزء من هذه العملية.

فيما عبر المستفيدون من العملية عن مدى سعادتهم، مؤكدين انه رغم طول انتظارهم إلا أنهم لا يخفون امتنانهم وشكرهم للسلطات العليا التي استجابت إلى مطلبهم.

وفي ولاية بسكرة أشرف والي الولاية أحمد كرومي بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال على توزيع 19502 قطعة أرضية من بينها، بما قيمته مليار وأربع مئة مليون دينار جزائري.

فيما عرفت ولاية معسكر توزيع 1709 ما بين مفتاح 260 سكن اجاري 72 سكن اجتماعي إضافة إلى السكنات الريفية موزعة على مختلف بلديات الولاية.

حصة كل ولاية من ولايات الوطن

ولاية أدرار: 700

ولاية الشلف: 800

ولاية الأغواط: 1000

ولاية أم البواقي: 750

ولاية باتنة : 2840

ولاية بجاية :700

ولاية بسكرة :1300

ولاية بشار: 1674

ولاية البليدة: 298

ولاية البويرة :1480

ولاية تمنراست : 400

ولاية تبسة: 1200

ولاية تلمسان: 900

ولاية تيارت : 800

ولاية تيزي وزو :1052

ولاية الجزائر (بئر مرادرايس، الدار البيضاء، حسين داي):2000

ولاية الجلفة : 1702

ولاية جيجل :343

ولاية سطيف :314

ولاية سعيدة :444

ولاية سكيكدة :674

ولاية سيدي بلعباس :310

ولاية عنابة : 577

ولاية قالمة : 148

ولاية قسنطينة :2621

ولاية المدية :2000

ولاية مستغانم :750

ولاية المسيلة :629

ولاية معسكر :1332

ولاية ورقلة :700

ولاية وهران :2000

ولاية البيض :1044

ولاية اليزي :550

ولاية برج بوعريريج :1890

ولاية بومرداس :200

ولاية الطارف :367

ولاية تندوف :1800

ولاية تسمسيلت :630

ولاية الوادي :992

ولاية خنشلة :320

ولاية سوق أهراس :692

ولاية تيبازة :1930

ولاية ميلة :2612

ولاية عين الدفلى :1316

ولاية النعامة :500

ولاية عين تموشنت :733

ولاية غرداية :1084

ولاية غليزان:1213