الحارس الجزائري مليك عسلة ينضم الى نادي الحزم السعودي

انضم الحارس الدولي الجزائري،مليك عسلة، بالبطولة السعودية وتحديدا بنادي الحزم، الصاعد الجديد الى بطولة المحترفين لكرة القدم، حسبما اعلن عنه النادي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأبرم حارس "الخضر" على عقده بصفة رسمية مع النادي العائد إلى بطولة النخبة السعودية، لكن دون نشر تفاصيل كثيرة حول هذه الصفقة.

وانضم عسلة (31 سنة) الى نادي الحزم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق شبيبة القبائل (الرابطة الاولى "موبيليس").

وبهذا يلتحق عسلة ببقية اللاعبين الجزائريين الناشطين في مختلف اندية البطولة السعودية، حيث انضم ايضا قبل ايام هشام بلقروي الى نادي الرائد بعقد مدته موسمين، قادما من فريق موريرينسي البرتغالي.

كما ينشط في البطولة السعودية ايضا الحارسين الدوليين وهاب رايس مبولحي(الاتفاق) وعز الدين دوخة (الرائد), رفقة إبراهيم شنيحي (الفتح)، جمال بلعمري(الشباب) ورياض كنيش (نادي القادسية).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج