ممثل وزارة التربية للإذاعة :أكثر من 740ألف مترشح يجتازون غدا مسابقة التوظيف لتغطية أزيد من 8500منصب

أكد المديرالمكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو أن أزيد من 740ألف مترشح سيتقدمون هذا الثلاثاء لاجتياز مسابقة التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لتغطية أكثر من 8500 منصب.

وفي برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة قال ممثل الوزارة الوصية إن هذه المسابقة التي تندرج في إطار تغطية العجز المسجل والمقدرب 49ألف أستاذ في الطور الابتدائي و7 آلاف تخصص سيتنافس عليها المترشحون للظفر بأكثر من 8500منصب إداري وبيداغوجي

وسيتم حسب ذات المتحدث إخضاع الناجحين لدورة تكوينية قبل أن يلتحقوا بمناصبهم مع الدخول المدرسي القادم مؤهلين برتبة معلم في اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية وهي العملية التكوينية التي ستليها سنة كاملة من التكوين البيداغوجي التحضيري.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة