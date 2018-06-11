عزوزة للإذاعة: الشباك الموحد وقرعة الحج وحجز تذكرة السفر إلكترونيا بدءًا من الموسم المقبل

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة عن بدء العمل بالشباك الموحد وحجز تذكرة السفر ودفع ثمنها و إجراء قرعة الحج إلكترونيا بدءًا من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن التحضيرات متقدمة جدا لموسم الحج الحالي قبل انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 25 جويلية المقبل.

وقال عزوزة في برنامج "ضيف الظهيرة" هذا الاثنين:"وصلنا لفتح المجال أمام الحجاج الميامين لحجز غرفهم بالبقاع المقدسة عبر المسار الإلكتروني بعد أن شهدنا أمس الأحد انطلاق عملية اقتناء تذاكر السفر. بلغنا هذه المحطة بعد تجاوز المحطات الأخرى من تأمين كل الخدمات وحجز بياناتهم عبر المسار الألكتروني السعودي".

وأضاف:" أعطيت هذا الموسم إشارة إنطلاق الأرضية الموحدة لبيانات الحجاج. وبدء من الموسم المقبل سنصل إلى الشباك الموحد وحجز تذكرة السفر ودفع ثمنها ألكترونيا، وسنشهد مستقبلا إجراء عملية القرعة إلكترونيا وذلك من أجل أن نجعل ملف الحج الكبير يسيرا.

ولفت المتحدث إلى أن ملف النقل شهد تجاذبات كبيرة بين الجانبين الجزائري خصوصا في مدة الإقامة (التي تم تقليصها من 40 يوما) قبل أن يتم رسميا المصادقة على البرنامج وإعطاء إشارة إقتناء تذاكر السفر، مشيرا إلى أن الجوية الجزائرية ستتكفل بنقل 18 ألف حاج جزائري مقابل العدد ذاته للطيران السعودي "الجوية السعودية" و "ناس".

وبالعودة إلى موسم العمرة الحالي، كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة عن إحصاء تنقل 420ألف معتمر جزائري لأداء شعيرة العمرة منهم أزيد من 100 ألف في رمضان .

أضاف أن 224 وكالة سياحية تم اعتمادها خلال هذا الموسم وأقصيت 14 وكالة لأسباب مختلفة من بينها عدم إحترام دفتر الشروط والتحايل، مشيرا إلى سيتم دراسة حالاتها واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقها.

وشدد على نجاح موسم العمرة رغم تسجيل –يقول- بعض المخالفات من قبل بعض الوكالات، "ولذلك أنوه إلى ضرورة أن يتنبه المعتمر قبل كل شيء إلى الوضعية القانونية للوكالة السياحية قبل التعاقد معها لضمان خدماتك في البقاع المقدسة " حسب تأكيده.