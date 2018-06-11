الفاف: منح إجازتين في الموسم الواحد لمدربي الرابطة الأولى والثانية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) أن مدربي الرابطة الأولى والثانية لديهم الحق في الحصول على إجازتين في الموسم الواحد فقط, وهذا قبل شهرين عن انطلاق الموسم الرياضي 2018-2019.

وأوضحت الاتحادية في بيان لها انه "ستمنح إجازتين في الموسم لمدربي الرابطة الاولى و الثانية لكرة القدم (أكابر)", مضيفة ان "هذه الإجازات ستصدر فقط خلال فترة التحويلات الصيفية او الشتوية (الميركاتو)".

هذا القرار المتخذ من طرف الهيئة الفيدرالية يخص أيضا الأندية, بحيث أن هذه الأخيرة لها الحق في استقدام مدربين إثنين فقط في الموسم الكروي وهذا لم يكن معمولا به من قبل, فبعض الأندية تجاوزت حدود المعقول في استهلاك المدربين.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الفوضى المتنامية في استقدام المدربين والتي شوهت صورة كرة القدم الجزائرية.

وأعلنت "الفاف" من جهة أخرى أن "هذه التدابير الجديدة تحتم على الأندية المحترفة التعاقد مع تقني يتقلد منصب مدير تقني رياضي وهذا الأخير سيكون ناطقا رسميا للمديرية الفنية الوطنية في كل ما يتعلق بمشاريع تطوير الفريق".