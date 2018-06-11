ضبط 40 ألف علبة من السجائر بالوادي و 88 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد بالوادي، من ضبط مركبتين رباعيتي الدفع و 40 ألف علبة من السجائر من مختلف العلامات الأجنبية كانت موجهة للتهريب، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان 88 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 جوان 2018 بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة)، مركبتين رباعيتي الدفع و40000 علبة سجائر من مختلف العلامات الأجنبية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، 88 كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)، من توقيف شخصين (2) وبحوزتهما بندقيتي (2) صيد وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان".