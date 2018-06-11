جمعية الشعرى لعلم الفلك ترجح حلول عيد الفطر الجمعة المقبل

رجحت جمعية الشعرى لعلم الفلك يوم الاثنين في بيان لها أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل، غير أنها أكدت أن "الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان تاريخ عيد الفطر هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وأوضحت جمعية الشعرى أنه وبناء على الحسابات الفلكية، فإنه "سيتم اقتران +ولادة+ هلال شوال يوم الأربعاء 13 يونيو، أي يوما قبل 29 رمضان على الساعة 20:43 ليلا بالتوقيت المحلي"، مضيفة أن "المدة الطويلة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة مساء الخميس المقبل ستجعل رؤيته ممكنة وبيسر".

وبذلك فإنه "من المفروض أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 15 جوان، وهو شأن كل الدول الإفريقية والعربية"، يضيف البيان.

وبالمناسبة، ذّكرت جمعية "الشعرى" بأن الجدل الذي ينشب كل سنة تقريبا بشأن رؤية الهلال "يرجع في معظم الأحيان إلى مزاعم رؤيته بالعين المجردة في حين أن المعايير الفلكية تنص باستحالة الرؤية".

وخلصت في هذا الإطار إلى أن "نهاية الشهر الفضيل، مثلما كانت بدايته سيكون بدون جدل، نظرا لكبر هلال شوال ومكوثه المعتبر فوق الأفق الغربي، مما يجعلنا نتوقع طبيعيا إعلان عيد الفطر يوم الجمعة 15 يونيو2018 بالجزائر والدول الإفريقية والعربية"، يوضح المصدر ذاته.