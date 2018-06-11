تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من حجز 3ر11 كلغ من الكيف المعالج بمدينة بني صاف، حسبما علم هذا الاثنين لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

وجاءت العملية التي تمت مؤخرا بناء على معلومات أولية تفيد بوجود شخص يقوم بجلب هذه السموم من الحدود المغربية والترويج لها بين أوساط الشباب بمدينة بني صاف حيث تمكنت ذات المصالح الأمنية من الإيقاع به داخل مركبته بمدخل بني صاف الساحلية، حسبما ذكره نفس المصدر .

وأسفرت عملية تفتيش السيارة التي كان يستقلها المشتبه فيه على العثور على 22 صفيحة من الكيف المعالج قدر وزنها ب 3ر11 كيلوغراما كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة،حسبما أضافه نفس المصدر.

هذا وقد تم توقيف المتهم البالغ من العمر 24 سنة على أن يتم تقديمه لاحقا نيابة محكمة بني صاف، استنادا لنفس المصدر الأمني.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج