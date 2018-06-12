تكريم الفائزين الأوائل في مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في حفل ليلة القدر المباركة

تم سهرة أمس الاثنين بالجامع الكبير الجزائر العاصمة خلال حفل ليلة القدر المباركة تكريم الفائزين الأوائل في الطبعة الـ15 لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم والمسابقة الوطنية لصغار الحفظة تحت اشراف كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

وبهذه المناسبة أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في تصريح لإذاعة القرآن الكريم أن هذه الطبعة كانت مميزة بمشاركة53 دولة عربية وإسلامية ومميزة بعودة الجائزة الأولى للقارئ الجزائري عبد العزيز شكري .

وقد نال الجائزة الأولى في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده عبد العزيز شكري من الجزائر بينما عادت الجائزة الثانية لمحمد حاج اسعد من سوريا وحاز على الجائزة الثالثة ايمن بن احمد شكري براهيم من تونس والذي اعربوا في ميكرفون اذاعة القرآن الكريم عن فرحتهم بهذا التتويج.

كما كانت الجوائز الثلاثة الأولى في المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن 15 سنةمن نصيب كل من يوسف بن عودي من ولاية بسكرة متبوعا باحمد الشريف الناصر من ورقلة بينما عادت الجائزة الثالثة لعبد الرحمان مزاوي من ولاية معسكر.

كما تم تكريم بالمناسبة أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده وكذا أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم.

ومن جهتهم كرم حفظة القرآن الكريم رمزيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسلمه الوزير الأول نيابة عن رئيس الدولة وذلك عرفانا له بالجهود الكبيرة التي يبذلها خدمة لكتاب الله وتحفيظه في أوساط الأجيال الناشئة.

