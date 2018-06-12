تعزيزات عسكرية يمنية باتجاه مدينة الحديدة

وصلت تعزيزات أمنية كبيرة للقوات الموالية للحكومة اليمنية باتجاه مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون حسبما اعلنت مصادر عسكرية يمنية هذا الثلاثاء.

وتأتي هذه التعزيزات غداة اجتماع مجلس الأمن خصص لدراسة السبل الكفيلة بمنع التحالف العربي بقيادة السعودية عن شن هجوم شامل على ميناء الحديدة اليمني بعد ورود معلومات تفيد باعتزام قوات إماراتية مهاجمة الميناء الذي يقول التحالف إن الحوثيين يستخدمونه لنقل الأسلحة.

وقرر المجلس إرسال بعثة إلى اليمن برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إلى هذا البلد في مسعى لمنع شن الهجوم،وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس إن غريفيث يجري "مفاوضات مكثفة" بشأن مصير الميناءآملا التوصل إلى حلول تجنب المواجهة العسكرية في الحديدة.

كما دعا السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن إلى تخفيف التوتر معربا عن أمله في أن تسفر جهود المبعوث الخاص عن نتائج إيجابية

ويعتبر ميناء مدينة الحديدة المدخل الرئيسي للمساعدات المتجهة الى المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين في اليمن لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

المصدر : الوكالات