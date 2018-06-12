وفاة 31 شخصا في ظرف أسبوع في حوادث مرور

لقي 31 شخصا حتفهم فيما أصيب 1358 آخرين بجروح في 1178 حادث مرور تم إحصاؤه على المستوى الوطني في الفترة ما بين الـ 3 و الـ 9 جوان الجاري حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية هذا الثلاثاء في حصيلتها الأسبوعية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية بجاية بوفاة أربعة أشخاص وجرح 34 آخرين، و ذلك على إثر وقوع 31 حادث مرور.

وعلى صعيد آخر, قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1076 تدخلا سمح بإخماد 716 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة, فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4634 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 4133 عملية إسعاف و إنقاذ أشخاص في خطر، يضيف المصدر ذاته.