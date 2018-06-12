المدير العام لـ"كاسنوس"للإذاعة :عدد المشتركين تجاوز 900ألف في 2017 وآجال دفع الاشتراك صارمة

شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف شوقي هذا الثلاثاء على ضرورة احترام آجال دفع الاشتراكات التي تنتهي في الـ 30 جوان الجاري وقال إن المتخلفين سيتعرضون لعقوبات.

وفي برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أوضح عاشق أنه وباستثناء المزارعين الذين تنتهي آجال تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق في الـ30سبتمبر فإن العمال غيرالأجراء مطالبون بدفع الاشتراكات قبل الـ 30 من الشهر الجاري لتجنب غرامات التأخير والاستفادة من مختلف التسهيلات والامتيازات التي يقدمها الصندوق.

وصرح عاشق من منبر الإذاعة الجزائرية إن ثقافة الضمان الاجتماعي بدأت تترسخ لدى فئة العمال غير الأجراء وهو ما يعكس رقم عدد المشتركين الذي وصل إلى أكثر من 900000 عام 2017 آملا بلوغ أزيد من مليون مشترك ومعربا في نفس الوقت عن تحقيق 82 مليار دينارهذا العام .

وأضاف نفس المتدخل أن الصندوق سطر خلال شهر رمضان برنامجا استثنائيا خاصا عبر وكالاته الولائية يقضي بتمديد ساعات العمل خلال السهرات الرمضانية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا داعيا المنخرطين إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم قبل انقضاء الآجال.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة