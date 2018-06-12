الالكاف: تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس إفريقيا للأمم 2021 لن تكون متطابقة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) على موقعه الالكتروني الرسمي هذا الثلاثاء أن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر وتلك المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021 بكوت ديفوار لن تكون متطابقة.

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو تحت رئاسة رئيس الاتحاد أحمد أحمد. وكانت المرة الأخيرة التي تمت فيها مطابقة التصفيات المؤهلة للتظاهرتين العالمية والإفريقية في عام 2010 ، لحساب كأس العالم بجنوب أفريقيا وكأس إفريقيا للأمم في أنغولا.

وأعلنت الهيئة الأفريقية أيضا عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 30 سبتمبر في مصر لبحث مسألة ملء شغور منصب النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) للمجموعة الانغلوفونية بعد استقالة الغاني كويسي نينتاكي ، سواء في مجلس الاتحاد الدولي أو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي .

كما تم اتخاذ قرار بمنع رابطة ريونيون من المشاركة في منافسات الاتحاد الإفريقي التي تشارك فيها الفرق الوطنية.

وتم تشكيل لجنة لدراسة مسألة مركزية حقوق الجمعيات الوطنية لمباريات التأهل لكأس العالم في أفريقيا عام 2022. وسيتعين على اللجنة تقديم استنتاجاتها في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية المقرر عقده في 27 و 28 سبتمبر 2018 بمصر.