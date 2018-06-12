الأطباء المقيمون يعلنون استئناف نشاط المناوبة ابتداء من هذا الأربعاء

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين هذا الثلاثاء عن استئناف نشاط المناوبة ابتداء من هذا الأربعاء, كإشارة عن "الإرادة الحسنة" و رد عن وعد وزارة الصحة بالتفاوض.

وجاء في بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين "حرصا على إقرار إطار تشاور هادئ", قررت التنسيقية استئناف نشاط المناوبة في مصلحة الاستعجالات من الساعة 16.00 إلى 8:00 في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية للبلد ابتداء من يوم الأربعاء 13 جوان 2018".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي كإشارة عن "الإرادة الحسنة" و كرد عن الوعد بالحوار الذي أكدته وزارة الصحة, وكذا من أجل إيجاد حل ملائم و سريع لهذه الأزمة التي طالت كثيرا والتي ضحيتها الأولى هم مرضانا و العائلة الطبية".

ومن جهة أخرى, جدد الأطباء المقيمون التأكيد على تمسكهم بالمطالب التي سبق وأن رفعوها و على أنهم سيبقون "مجندون" من اجل "الدفاع عن حقوقهم".