الأطباء المقيمون يعلنون استئناف نشاط المناوبة ابتداء من هذا الأربعاء

12/06/2018 - 18:30

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء  المقيمين الجزائريين هذا الثلاثاء عن استئناف نشاط المناوبة ابتداء من هذا الأربعاء, كإشارة عن "الإرادة الحسنة" و رد عن وعد وزارة الصحة بالتفاوض.

وجاء في بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين "حرصا على إقرار  إطار تشاور هادئ", قررت التنسيقية استئناف نشاط المناوبة في مصلحة الاستعجالات  من الساعة 16.00 إلى 8:00 في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية للبلد ابتداء  من يوم الأربعاء 13 جوان 2018".

 وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي كإشارة عن "الإرادة الحسنة" و كرد  عن الوعد بالحوار الذي أكدته وزارة الصحة, وكذا من أجل إيجاد حل ملائم و سريع  لهذه الأزمة التي طالت كثيرا والتي ضحيتها الأولى هم مرضانا و العائلة  الطبية".

ومن جهة أخرى, جدد الأطباء المقيمون التأكيد على تمسكهم بالمطالب التي  سبق وأن رفعوها و على أنهم سيبقون "مجندون" من اجل "الدفاع عن حقوقهم".

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