الثلاثي الأمريكي يفوز بتنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هذا الأربعاء، فوز الملف الأمريكي الثلاثي، الذي يجمع بين "الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك"، بتنظيم كأس العالم 2026.

وجرت عملية التصويت، بمشاركة الاتحادات الدولية للعبة، في العاصمة الروسية موسكو، خلال كونجرس فيفا 68 الذي يعقد عشية انطلاق منافسات مونديال 2018.

وفاز الملف الثلاثي الأمريكي بـ134 صوتًا، مقابل 65 صوتًا فقط للملف المغربي المنافس، فيما امتنع اتحاد واحد عن التصويت.

المصدر : الإذاعة الجزائرية