إقالة جوليان لوبيتيجي وتعيين فيرناندو هييرو مدربا لإسبانيا في المونديال

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة المدرب جوليان لوبيتيجي من تدريب اللاروخا بعد إعلان تعاقده مع ريال مدريد.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، في المؤتمر الصحفي: "لوبيتيجي قدّم لنا الكثير ونشكره على ما فعله لأجلنا، ولكن لا نستطيع إبقائه مدربًا للمنتخب بعدما حدث".

وتابع: "لا نشعر بأننا تعرضنا للخيانة، وإن أراد المدرب تولي ريال مدريد فلا يوجد أزمة لدينا، لكن هذه لوائح الاتحاد ولابد من الالتزام بها".

وواصل: "تحدثت مع اللاعبين ولا يوجد لديهم أي أزمة ويعدون بتقديم أفضل ما لديهم في البطولة والتتويج بعدها مع الطاقم التدريبي الجديد".

وبعد دقائق من الإعلان المدوي بإقالة المدرب لوبيتيجي، أعلن الاتحاد الإسباني عن تعيين أسطورة ريال مدريد السابق، فيرناندو هييرو(50 عاما) مدربا للمنتخب خلال كأس العالم الذي ينطلق الخميس.

وكانت تقارير سابقة أعلنت عن استلام مدرب منتخب الشباب ألبرت سيلاديس مهمة تدريب إسبانيا بشكل "مؤقت"، إلا أن خبر تعيين هييرو أتى بعدها بساعة.